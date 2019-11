Mart Soidro | Parteitu ministri valu ja võlu 

Nii kõrget lendu ma uuele väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile ei julge ennustada, kuid soovin siiralt talle uues ametis edu.

Marina Kaljurand pidas sõna?

„Kõikidel parteidel on enne valimisi ja valitsuskriiside ajal lõpmata pikk pink, mis tähendab, et iga erakond suudaks nagu välja panna kahe-kolme valitsuse jagu ministreid. Tegelikult on igal viimasel erakonnal näpud põhjas juba pärast viienda ministri nimetamist, kui me silmas ei pea tubli vallavanema mõõtu tegelast, vaid peame silmas nn eurokõlblikku ministrit,“ kirjutas Andres Tarand oma mälestusteraamatus „Kiri ei põle ära“ juba 2005. aastal.

Isegi nii võimekas partei nagu on seda Reformierakond jäi 2015. aasta suvel välisministri leidmisega oma ridadest hätta ning pidi pöörduma kogenud diplomaadi Marina Kaljuranna poole. Aeg läks, aga Kaljurannast asja (loe: parteilast) ei saanud. 15. juunil 2016 teatas välisminister presidendikandidaatide debatil, et „kui ma presidendiks ei saa, siis suure tõenäosusega lähen poliitikasse ja astun erakonda.“ Kaljurand pidas sõna ning astus kaks aastat hiljem... Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda!

Reformierakonna eelkäija Eesti Liberaaldemokraatlik Partei kuulus nii Mart Laari esimesse kui ka Andres Tarandi jõulurahuvalitsusse. Asi kiskus tuliseks 1994. aasta suvel, kui ELDP juhatus tegi avalduse, kus teatas, et valitsus on kaotanud töövõime ega suuda Laari juhtimisel tulemuslikult jätkata. Seetõttu kutsusid liberaalid valitsusest tagasi oma ministrid Paul-Eerik Rummo ja Heiki Kranichi.

Mida tegi seepeale kaval rebane Mart Laar? Õigesti arvasite! Pakkus rahandusministri portfelli lahkuja erakonnakaaslasele, Lääne maavanemale Andres Lipstokile. Ikka selleks, et liberaale omavahel tülli ajada. Kahjuks ei võimalda leheruum seda kombinatsiooni pikemalt selgitada, aga kokkuvõttes ei suutnud Lipstok ahvatlusele vastu seista, peatas oma parteilise kuuluvuse ja võttis ministriportfelli vastu. Pärast seda, kui sai kinnituse Mart Laarilt ja Siim Kallaselt, et ka tulevases valitsuses saab ta ministriametis jätkata. Siim Kallasest 1994. aasta sügisel peaministrit ei saanud, aga see selleks. Lipstok säilitas oma koha ka Andres Tarandi valitsuses ning taastas oma parteilise kuuluvuse. Asjaosaliste mäletamist mööda mingit suuremat pidu sel puhul ei korraldatud.