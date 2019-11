FOTOD JA VIDEO | Boliivia meeleavaldajad lõikasid linnapea juuksed maha 

Lühidalt, milles on üldse asi? 20. oktoobri presidendivalimistel läks olukord hapuks, kui riigi valimiskomisjon ühel hetkel järsku tulemuste kajastamise ära lõpetas. Presidendikoha pärast võitlevad praegune president Evo Morales ja tema rivaal Carlos Mesa. Viimase seisuga näis, et Moralesel jäi absoluutsest võidust puudu ning tuleks korraldada teine voor. President Morales on pukis istunud 2006. aastast ning tahab seal päris kindlasti edasi olla nii kaua, kui jaksab. Tema algatusel läks näiteks läbi eelnõu, mis lubab ühel isikul piiramatu arv kordi presidendiks kandideerida. Seega oli enam kui kahtlane, kui valimistulemused järsku kadusid.