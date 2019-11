Blogijad Mari-Leen ja Meelis tegid läbi Dr Simeonsi dieedi: oleme kaotatud kilodega väga rahul! 

Mari-Leen leiab jällegi, et sai nüüd lahti arusaamast, et liha kõrval peab kindlasti olema lisaks salatile mingi lisand (näiteks kartul, pasta, riis). „Üllatav on see, et ma isegi ei taha enam rasket toitu. Ei ole vaja hommikuks tummist võileiba või lõunaks kastet ja kartulit, piisab kanast ja juurviljadest,“ tõdeb Mari-Leen.

Dr Simeonsi dieeti soovitavad praeguseks nii Mari-Leen kui ka Meelis. „Seda dieeti ei pea tegema läbi ainult siis, kui sul on 10 või enam kui 20 lisakilo, piisab ka viiest. Programm sobib neile, kes soovivad lahti saada liigsest rasvast oma kehas, mis on lihtsalt ladestunud erinevatesse piirkondadesse ja teevad olemise pisut ebamugavaks. Tänu dieedile on võimalik sellest rasvast lahti saada, ilma et peaks tundide viisi kuskil jõusaalis rassima. Mina olen oma kaotatud kilodega rahul,“ arvab Meelis. Mari-Leen annab aga lõpetuseks veel soovituse: pea dieeti kellegagi koos, nii on lihtsam!

Miks just Dr Simeonsi dieet?

Dr Simeonsi dieedikonsultant ja toitumisnõustaja Aire Kängsep toob välja, et dieet sobib kõigile inimestele, kellel on liigset varurasva. Nimelt toimub kaalulangetus just rasva arvelt. „Inimene saab dieedi läbimise ajal vajalikud toitained varurasvast ning sööb ainevahetuse kiirendamiseks juurde 500 kalorit kindlate reeglite järgi," osutab Kängsep.

Paljude jaoks positiivne uudis on kindlasti see, et Dr Simeonsi dieet ei nõua füüsilist aktiivsust. „Ehk kui trenniarmastust pole, siis kaalulangetuse tulemus sellest ei sõltu. Kes reegleid järgib, saab kindel olla ka edukas kaalukaotuses," kinnitab ta.

Kuna dieedi kaalulangetuse periood kestab 23-40 päeva, siis jõulupidude ootuses jõuab veel dieediringi ära teha!