Küsimus | Kas uurimise alla sattunud ja purjutanud kohtunike varasemad kohtuotsused kuuluvad nüüd ülevaatamisele? 

Annett Kreitsman, Tartu kohtute pressiesindaja : Vastus küsimustele seoses E. Vavrenjukiga: Kohtuniku menetluses olevate asjade ümberjaotamine otsustatakse lähiajal. Menetlusosalisi teavitatakse vastavalt. See, kas on tehtud ebaseaduslikke kohtuotsuseid, mida tuleb uuesti üle vaadata, selgub menetluse käigus.

Vastus küsimustele seoses H. Kolkiga: Kõnealune juhtum leidis aset väljaspool tööaega ning ei ole seotud ametikohustuste täitmisega.Tartu maakohtul ei ole teada ega alust arvata, et kohtunik oleks alkoholijoobes olles täitnud ametikohustusi. Jõustunud lahendite ümbervaatamiseks vajadus puudub. Kohtunikule määratud asjad on jaotatud ümber teiste Tartu maakohtu kohtunike vahel. Toimingud on viidud läbi juba eelnevalt määratud aegadel, juhtudel, mil see ei ole olnud võimalik, on menetluse osapooli uuest ajast teavitatud.