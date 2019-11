Repliik Küsimus | Miks lubas Isamaa justiitsminister vanglal toetada riigireeturi vabastamist? Avamustoimetus , täna, 13:51 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Justiitsminister Raivo Aegi erakond tegi avalduse, et riigireetur Herman Simmi ei tohi vanglast ennetähtaegselt välja lasta. Kuna aga Simmi vanglast vabastamist toetavad nii vangla kui ka prokuratuur, kes mõlemad kuuluvad minister Aegi kompetentsi, siis miks minister ei nõua vanglalt ja prokuratuurilt, et nood oleksid Simmi vabastamise vastu? Et need hoovad ministri käes töötavad, kinnitab eelmise justiitsministri Urmas Reinsalu otsus tühistada vangla otsus paigutada Simm vanglast avavanglasse. Kui Reinsalu pani veto Simmi vanglast väljajalutamisele, siis miks Aeg seda ei tee?