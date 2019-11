LÜHIKE MÄLU: legendaarse 4000 osalejaga Võru rahvamiitingu aastapäeva käis tähistamas vaid kuus inimest 

Reemann meenutab: „Olin 18aastane aastane töölisnoor. Ma ei tea, kas see oli poisikeselik lollus või julgustükk. Lapsest saadik teadsin, kes on Konstantin Päts, ja minu isakodus seisis kapiotsal pisikene sinimustvalge vimpel. Vanaema rääkis meile vanadest asjadest ja mäletan, kuidas vanaisa kruttis raadionuppu, et Ameerika Häält kuulata. Neljandas klassis joonistasin koolitunnis purjekale sinimustvalge lipu. Pensionieas õpetaja soovitas mul lipp teha teist värvi. Nii siis sai sinimustvalgeks puri.“

Reemanni sõnul üritati teda kui töölisnoort koguni Vaba-Sõltumatu Kolonni koputajaks värvata. Ta leiab: „Tegelikult tegi miilits endale karuteene, sest eelseisvast kogunemisest teada saades käidi koolides rääkimas, et sinna minna ei maksa. Miilitsaahelik oli surnuaia ümber piiranud. Miilitsaid, KGB agente, rahvamalevlasi ja koputajaid oli kohal neljasaja kandis. Kel oli küünal või lilleõis käes, see lasti reeglina läbi. Surnuaia juures seisid miilitsate kollased „sidrunid“ ja hallid „rongad“, juhuks kui kedagi peaks ära toimetama. Ootel oli ka surnuaia kõrval asuv sõjaväeosa.“

OKTOOBER 1987: Legendaarsel Võru meeleavaldusel jäi mõni osaleja miilitsast fotograafi objektivi ette ja mõni peeti ka kinni. Foto: Repro raamatust „Võru veri ei värise“

Reemann tõdeb, et mõistagi võinuks asi ka õige hulluks minna, kuid meeleavaldust siiski verre ei uputatud. Küll tuli rahva ette üks punavõimude asjapulk, kes kutsus inimesi üles koju minema. Just see andis võimaluse ka meeleavaldajatel talle vastunõudmisi hõigata. „Kui saadi teada, et kogunemise organiseerijad on kinni võetud, siis nõuti nende vabastamist. Ühtlasi nõuti sukkpükse ja suitsuvorsti,“ meenutab ta.

Kesklinna suunas liikuma hakanud rahva seas käis sinimustvalge ühe käest teise kätte. Kolonn peatus parteikomitee ja sõjakomissariaadi ees. Mõlema hoone akendesse lendasid pudelid ja kivid.

Miitingu peaorganiseerijal Ain Saarel aga vedas, sest rahva nõudmisel pääses ta Vene sõjaväest ning talle anti valida, kas Rootsi või Rootsi kardinad. Mõistagi valis noormees vangla asemel heaoluriigi ning tal tuli järgmisel aastal Eestist lahkuda.

Võru veri ei värise