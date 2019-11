Kaheksa teenistuskaaslast maha lasknud reamees: „Mind lubati pärast karauuli vägistada.“

"Sel päeval lubasid nad mind läbi tõmmata. Nad hoiatasid mind, et vägistavad mu," vahendab veebiväljaanne Baza Šamsutdinovi tunnistust sõjväeuurijatele.

"Ma tean, et enne mind olid kõik noored juba läbi tõmmatud. Sel õhtul oli tähendab minu järjekord. Mul polnud kuhugi põgeneda. Mida ma oleksin pidanud tegema?" lisas Šamsutdinov, kes alustas armeeteenistust tänavu 2. juulil.

Ramil Šamsutdinov ütles, et kahetseb kahe inimese tapmist, need said tabamuse juhuslikult, kuid kõigi teiste surmasaanute puhul ta mingit kahetsust ei tunne.