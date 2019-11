LEGENDAARNE EKSSPIIKER: "Brexit on sõjajärgse aja suurim viga." 

Kümme aastat Suurbritannia parlamendi alamkoja spiikri ametit pidanud ja üle kolme aasta alamkojas Brexiti-debatte juhtinud 56aastane John Bercow ütles kolmapäeval Londonis kohtumisel välisajakirjanikega: Ma arvan, et Brexit on sõjajärgse aja suurim välispoliitiline viga. Ja see on minu aus arvamus."