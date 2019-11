Riik tahab kõik hotellikülastajad otse politseisse anda 

“Ebaproportsionaalne”, “lausjälitus” ja “kallis lõbu raskel ajal" on vaid mõned kommentaarid, mis tulevad Taavi Aasa juhitavas ministeeriumis valminud eelnõule, millega kõigi hotellikülastajate andmed reaalajas politsei andmebaasi kanda soovitakse, kirjutab Äripäev.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et selle eesmärgiks on muuta majutusteenuse kasutajate registreerimine majutusettevõtetes e-lahenduste abil lihtsamaks ja kaasaegsemaks ning parendada õiguskaitseasutuste suutlikkust kaitsta avaliku korda ja riigi julgeolekut.

Kehtiva seaduse kohaselt peavad majutusettevõtted külastaja registreerima külastajakaardi alusel, mida täidetakse käsitsi ja säilitatakse kaks aastat nende täitmise päevast arvates. Eelnõu seletuskirjas nenditakse, et külastajakaardil olevad andmed ei pruugi alati usaldusväärsed olla.

Õiguskaitseasutustele on registreerimisandmed peaaegu ainuke teabeallikas nende Eestis viibivate välismaalaste kohta, kes on Eestisse sisenenud teise Schengeni liikmesriigi kaudu.

Veel võivad registreerimisandmed abistada politseid kadunuks jäänud või õnnetuse ohvriks langenud isikute staatuse kindlakstegemisel. Praegu on loetletud eesmärke raske tõhusalt täita, sest külastajakaardi väljanõudmiseks peab õiguskaitseasutustel olema esmalt teave, et huvialune isik ööbib või ööbis just konkreetses majutusasutuses.