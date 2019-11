Viimase aja trend! Vaata, kuidas vähendada vaid kuu ajaga tselluliiti ja ümbermõõtu 2–5 cm! 

Kuppe kasutab juba üle 20 000 naise Eestis. Milles seisneb kuppude võlu?

Jah, oleme tegutsenud juba üle 8 aasta ning rahulolevaid kasutajaid on meil üle 20 000. Kokku on müüdud on juba üle 50 000 kupu! Need on tõesti väga hästi vastu võetud ja ütleks, et lausa kujunenud viimase aja trendiks.

Populaarseks teeb need see, et kupud TÕESTI toimivad, neid on lihtne kasutada ja nad on väga taskukohased. Ja tulemusi on näha juba 2-4 nädalaga. Jutt kuppudest levib ammu sõbralt sõbrale ja mingit pähemäärimist lihtsalt ei ole. Kupud kestavad aastaid, peale iga kasutuskorda tuleb vaid neid sooja veega üle loputada.

Kuidas kodune kupumassaaž toimib ja miks eelistada seda teistele massaažidele?

Tegemist on massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse tänapäeval käepäraseid kokku pigistatavaid silikoonist massaažikuppe. Paljud naised, kes teevad küll palju trenni, ei saa tihti siiski tselluliidist päris lahti. Siinkohal tulevadki appi kupud. Tselluliidi vähendamise mõttes on kupumassaaž üks kõige tõhusamaid massaaže, sest kupp imeb endasse vaakumi näol palju nahka, lihaseid ja kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust. Mõnes mõttes võib seda pisut võrrelda ka LPG massaažiga, kus samuti tekitatakse vaakum, et probleemseid piirkondi kehal töödelda. Kupud on aga suurepärased abilised koduses kehahoolduses ja kõigile kättesaadavad. Paljud naised eelistavadki seda teistele massaažidele just põhjusel, et see on mugav, käepärane ning taskukohane ja mis kõige tähtsam: kasutajad näevad esimesi tulemusi juba nädala-paariga.

Millised kupud on valikus?