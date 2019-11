Politsei otsib 15aastast Kristjanit 

Kristjan on umbes 185 sentimeetrit pikk ja saleda kehaehitusega. Tal on hallikas-rohelised silmad ja heledad juuksed, mis on tihti taha kammitud. Tal võib seljas olla hall kapuutsiga dressipluus, must karvase kraega jope ja peas must Nike nokamüts. Jalas võivad Kristjanil olla mustad kitsad teksad, mis on põlvede juurest puruks rebitud ja mustad Nike tossud.