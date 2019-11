VIDEO | Valitsuses annavad aru Jüri Ratas, Mart Helme, Tanel Kiik ja Tõnis Lukas 

Kaimar Karu saab riigikogus ametlikult ministriportfelli Foto: Facebook/Riigikogu

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas, et neljapäeval oli valitsuses arutlusel ka hambaravihüvitis, mis on juba paar aastat riigi poolt tagatud. Praegu on valitsuse ees äsja valminud hüvitise analüüs, mille järgi on Kiige sõnul hüvitis end igati õigustanud.

Esimene ettepanek oleks inimese omaosaluse vähendamiseks ja teine on muuta hüvitis inimesega kaasas käivaks. Viimase ettepanekuga proovitakse lahendade probleemi, et hüvitist saab vaid nendes hambaraviasutustes, mis on Haigekassaga sellel teemal lepingu sõlminud. „Kui me suuname hüvitist nii, et seda saaks iga teenusepakkuja juures kasutada, siis lahendaks see mitmeid probleeme. Samas teeks see hüvitise koguhinna riigile mõnevõrra kõrgemaks. Aga teada on see, et ravist olulisem on ennetustöö. Mulle meeldib välja tuua, et 80 protsenti tervisest sõltub inimesest endast, tema keskkonnast ja sellest, kui hoolikalt ta oma tervise eest hoolitseb. Soovime hüvitist laiendada ja me peame nüüd välja mõtlema kuidas seda teha,“ selgitas Kiik.