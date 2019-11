KARM STATISTIKA: Euroopas tapetakse kõige rohkem inimesi kolmes Balti riigis 

Kogu Euroopa Liidus tuvastati 2017. aastal 5155 tahtlikku tapmist. See number on tuhande võrra väiksem kui 2008. aastal. Koguarvult tapeti kõige rohkem inimesi Prantsusmaal – 942. Sellele järgnesid Saksamaa (738) ja Inglismaa+Wales (726). Euroopa suurriikide „juhtpositsioon“ selles edetabelis on juba pelgalt nende rahvaarvu tõttu mõistetav. Võibolla, et kõnekamaid andmeid jagab arvestus, kus mõrvu analüüsitakse iga riigis 100 000 elaniku kohta. Selles edetabelis on lood hoopis teised ning eesrinnas kõrguvad Läti ja Leedu. Neile järgneb veidi tagasihoidlikumalt ka Eesti.

Lätis tapeti kahe aasta eest tahtlikult 100 000 inimese kohta 5,6 isikut. Leedus on see number 4.0. Vähemalt on tore tõdeda, et teistele Balti riikidele jääb Eesti selles kurvas pingereas tugevalt alla. Eesti skoor on 2.2/100 000. Siiski ei saa selle üle rõõmustada – tulemus üle kahe on Euroopa Liidu riikide seas vaid meist rahvaarvult mitu korda väiksemal Maltal. Kõigis ülejäänud maades mõrvatakse vähem kui 1,7 inimest 100 000 kohta. Pingerida jäävad lõpetama Tšehhi (0.6), Itaalia (0.6) ja Luksemburg (0.3).

Poltisei poolt tuvastatud tahtlikud tapmised Euroopa Liidu riikides 100 000 elaniku kohta. Foto: ec.europa.eu/eurostat