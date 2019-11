30 AASTAT MÜÜRITA! Eestlane Berliinis: praegugi räägitakse, et rahvas tuleb ühendada 

Breitscheidplatz Berliinis. Keiser Wilhelmi mälestuskiriku treppe katavad lilleõied ning fotod mälestamaks neid, kes seal 2016. aasta jõulude eel rahva sekka kihutanud veoki rataste all hukkusid. Ümber väljaku on paigaldatud rasked tõkked, et taoline terror enam kunagi ei korduks.