VIDEO | Raimond Kaljulaid sotsidega liitumisest: nad on fantastilised ja targad inimesed

„Asun parem-vasakskaalal üsna täpselt keskel ning olen liberaal. Seega ei ole mul raske leida ühisosa mitmete parlamendis esindatud ja ka esindamata erakondadega,“ kirjeldas Kaljulaid septembris ERR-ile antud usutluses oma valikuid.

Kaljulaid: Sotside seas on fantastilised inimesed!

Neljapäeval antud pressikonverentsil teatas Kaljulaid, et Eestile on viimastel kuudel tehtud väga suurt kahju, kuid tema sõnul on kõiki vigu võimalik parandada. „Olen viimastel kuudel väga põhjalikult analüüsinud ja vaadelnud Eesti erakondlikku maastikku. Olen kohtunud ja rääkinud väga paljude inimestega, kes tegutsevad sellel poliitikamaastikul. Olen jõudnud selge veendumuseni, et jõukama õiglasema ja vabama Eesti eest seisab sotsiaaldemokraatlik erakond. Olen veendunud, et minu kõrval istuval erakonna esimehel Indrek Saarel on väga hea plaan, kuidas edasi minna, tal on suurepärane ja tark meeskond. Fantastilised inimesed, targad inimesed! Olen veendunud, et sotside tänane reiting ei väljenda seda potentsiaali, mis neil on ega neid väärtusi, mida nad saaksid Eestis esindada. Olen isiklikult valmis kõigi oma teadmiste ja kogemustega sotside edusse panustama,“ selgitas Kaljulaid oma otsuse tagamaid.

Ka sotside esimees Indrek Saar avaldas rõõmu Kaljulaidi meeskonda astumise üle.

„Nagu Raimond ütles, siis need väljakutsed, mis meil ees seisavad, on väga suured. Näeme, et ühelt poolt on majandus kasvanud, teiselt poolt näeme, et on inimesi, kes tunnevad, et nad ei ole osa sellest ühiskonnast,“ selgitas Saar ja kinnitas, et sotsidel on selle olukorra parandamiseks parim programm.