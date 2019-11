KAS LÄHED KA? Eesti võtab osa ülemaailmsest annetamistalgust 

Presidendi vabakonnanõunik Urmo Kübar selgitas, et annetamistalgute korraldajate seas on inimesi, kes olnud seotud ka Teeme Ära, Arvamusfestivali ja mitmete muude praeguseks meil juba üsna tuttavate kodanikualgatustega. „Nagu igas valdkonnas, eks me suhtleme omavahel, räägime ka sellest, mis teeb muret, mis võiks paremini olla ja kuidas,“ sõnas ta ja märkis, et üks muretvalmistav teema ongi heategevus, milles Eestil on veel arenguruumi. „Heategevus on väga tähtis ning ühiskonnad, kus annetamine on au sees ja levinud, on tänu sellele tugevamad, tervemad ja õnnelikumad. Endale jõukohasel määral annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa muutustele, mida näha soovid – olgu siis oma kodukohas, sulle olulises valdkonnas või ühiskonnas laiemalt. Kasvõi mõne euro kaupa korraga, aga järjepidevalt annetades tuleb sellest aasta peale juba arvestatav summa,“ selgitas ta.