30 AASTAT BERLIINI MÜÜRI LANGEMISEST: meeles peetakse ka Balti ketti

„Iga rahva jaoks on kordumatu see vabaduse tunne, mida tema ise on teel vabaduseni ise läbi elanud. Aga kindlasti on see tunne sarnane,“ võrdles Reinsalu Õhtulehele kahte suursündmust. „Meie rahva jaoks on kordumatu see tunne, et me saime vabaks, me saime Vene väed välja, aga kindlasti oleks mõeldamatu, et Vene väed oleks lahkunud ja meie saanuks kuuluda täielikult lääne kogukonda, kui poleks Saksamaad ühendatud.“