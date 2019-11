Kaevanduskonvoid rünnanud džihadistid tapsid 37 inimest 

Semafo töölised on ka varem rünnakute alla sattunud. Eelmisel aastal täiendas ettevõte turvameetmeid, kui kahte nende kaevandust rünnati. Firma avaldas ohvrite lähedastele kaastunnet, ent selle esindajate väitel rünnak kaevandustegevust ei mõjuta. „Me töötame koostöös võimudega aktiivselt selle nimel, et tagada meie töötajatele ohutus ja julgeolek,“ seisis Semafo teadaandes.

Lääne-Aafrikas asuvat Burkina Fasot on viimastel aastatel tabanud mitmed džihadistide rünnakud, milles on hukkunud sadu inimesi. Riigi sõjavägi ei suuda vägivallalainele punkti panna. Konflikt levis Burkina Fasosse naaberriik Malist, kus islamistlikud mässulised on aastaid aktiivselt tegutsenud. ÜRO pagulasküsimustega tegeleva allasutuse teatel on viimase kolme kuu jooksul ligi 500 000 Burkina Faso elanikku vägivaldse olukorra tõttu oma kodu hüljanud.