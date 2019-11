Järgmisel aastal peab üle 180 000 pensionäri tulumaksu maksma 

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles riigikogu liikme Signe Riisalo kirjalikule küsimusele saadetud vastuses, et mullu teenis pensioni või pensioni ja töötasuna kokku aastas üle 6000 euro ligi 100 000 pensionäri ehk 28 protsenti kõigist pensionäridest, kirjutab ERRi uudisteportaal. Maksustatud oli neist 53 000 pensionäri pension, ent tänavu on see number kaks korda suurem.