Eesti uudised Neljanda klassi õpetaja: Eesti haridussüsteem peab kümneaastasi abiturientidega võrdseks! Asso Ladva , täna, 21:10 Jaga: M

TASEMETÖID HINDAB ARVUTI: Ehkki arvutilt õpilastele saadetavaid hinnanguid toimetati mitut pidi ja prooviti ka laste peal järele, on need siiski keerulised ja tarbetult pikad. Foto: Aldo Luud

„Pärast neljanda klassi loodusõpetuse riikliku tasemetöö tegemist sai iga õpilane hindajalt oma tööle tagasisidet, aga ma ei usu, et neil sellest mingit tolku on, sest nii keeruliselt sõnastatud lauseid on isegi täiskasvanul väga raske mõista,“ ütleb Õhtulehe poole pöördunud õpetaja.