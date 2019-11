Prokuratuur: Mary Krossi valeütluste andmine on tõendatud 

"Kohus on leidnud, et Mary Krossi poolt antud valeütluste andmine on tõendatud," kirjutab prokuratuur Facebookis. "On kahetsusväärne kui hiljem esitatakse ajakirjanduse vahendusel avalikkusele pilt, mis ei peegelda adekvaatselt menetluse käiku, kuid seda õigust ei ole kelleltki võimalik ära võtta."

"Samuti julgustame kõiki, kes on langenud kuriteo ohvriks, pöörduma võimalikult kiiresti politsei poole. Alati paraku ei õnnestugi kurjategijat tabada, kuid ei tasu karta valeütluste andmise tõttu kohtu ette sattumist - selline süüdistuse esitatakse vaid siis, kui on tõendatud, et politseile kirjeldatud juhtumit pole üldse toimunudki," sõnab prokuratuur.