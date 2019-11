Vene rikkurid annetavad Boris Johnsonile suuri summasid 

Annetuste vool hoogustus viimastel kuudel, kirjutab mittetulundusühing openDemocracy, mis uuris venelaste mõju viimastele valimistele. Vene rikkurid on valmis ka maksma suuri summasid, et briti tipp-poliitikute, sealhulgas peaminister Johnsoni endaga, nelja silma all kohtuda ja vestelda. Samal ajal üritab briti valitsus takistada parlamendi luurekomitee samateemalise raporti levitamist.

2018, aasta novembrist kuni praeguseni annetasid vene rikkurid openDemocracy andmeil konservatiividele vähemalt 498 850 naela (umbes 579 000 eurot). Tõsi, see pole esimene kord, ka sellele perioodile eelnenud aastal pidasid oligarhid briti konservatiive meeles, kuid siis olid annetused väiksemad, vähem kui 350 000 naela (umbes 406 000 eurot). Annetused toimusid vaatamata avalikkuse survele, et konservatiivid katkestaksid suhted venelastega pärast Skripalide mürgitamisjuhtumit möödunud aasta märtsis.

Kui teiste rahasüstid jäävad pigem tagasihoidlikumateks, siis Ljubov Tšernuhhin, endise Vene rahandusministri abikaasa, annetas märkimisväärse osa eelmainitud summast. 2014. aastal maksis ta 160 000 naela (186 000 eurot), et Boris Johnsoni ja endise peaministri David Cameroniga tennist mängida, kirjutab Business Insider. Sel aastal kohtus ta konservatiivse partei nimekate naisterahvastega, pidulikul söömaajal istus ka endine peaminister Theresa May. Vene energiatööstur Aleksander Temerko, kes samuti viimase aasta annetajate seas, on varem praalinud, et ajab oma sõbra Johnsoniga veiniklaasi ääres maailmaasju.