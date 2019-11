SILLAMÄEL VENNAARMU EI TUNTA: 63aastane mees lükkas 68aastase velje aknast alla 

Alla prantsatanud vend viidi haiglasse ja noorem veli peeti tapmiskatses kahtlustatavana kinni. Esmapäeval taotles prokuratuur mehe vahistamist ja Viru maakohtu loal võeti ta kuni kaheks kuuks vahi alla. Kesk tänava kortermajades võetakse toimunut isegi kerge huumoriga. „Vähem on juua vaja,“ tõdes keset tööpäeva ilmselgelt vindine noormees Õhtulehele.

Kohviku Perenaine ees juttu puhuvad mehed nendivad, et parem külastagu reporter kõrvalasuvat ühiselamut, mille kirevast joomaelust annaks kirjutada romaaniepopöa. Samal päeval, kui vägivaldne vend vahi alla võeti, registreeriti linnas ka üks väärkohtlemine: nimelt lõi Viru puiesteel asuvas korteris 29aastane mees oma ema.

Kuigi kohalikud elanikud kinnitavad, et Sillamäel on rahulik, on vaid 13 000 elanikuga linnas siiski üht-teist toimunud.