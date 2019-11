KUUM KARTUL: kes peaks vastutama vangide tervishoiu eest? 

Ajalooliselt on vanglates tervishoiuteenuse tagamine olnud justiitsministeeriumi pärusmaa. Eelarves on selleks ette nähtud neli miljonit eurot, millest tõsi küll viimastel aastatel on väheseks jäänud ning kulude katmiseks on kasutatud lisaeelarvet. Küll aga oleks justiitsministeerium lahkel meelel nõus andma selle summa haigekassale või sotsiaalministeeriumile, kui kõne all oleks vanglameditsiini tsiviilmeditsiiniga ühendamine.