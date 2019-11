ON ALLES KINO: Trumpi ametist eemaldamise istungid linastuvad teleekraanil 

Juhtumist endast on räägitud juba palju ja USA meedia kajastab seda iga päev (mitte, et teema poleks oluline, aga pidev nämmutamine väsitab publiku ära ning muudab ükskõikseks). Võimalikult lühidalt: president Donald Trump survestas juulikuises telefonikõnes Ukraina värsket presidenti Volodõmõr Zelenskõid uurima Trumpi arvatavat pearivaali Joe Bidenit. Biden kandideerib 2020. aastal demokraatide presidendikandidaadiks. Kas ta selleks ka saab, on iseasi, kuid esialgu on ta vastasmeeskonna populaarseim kandidaat. Asitõendid Joe Bideni vastu antud juhtumis puuduvad. (Loe toimuva taustast lähemalt SIIT.)

Esindajatekoja demokraadid teatasid septembri lõpus, et algatavad kompromiteeriva ja skandaalse telefonikõne valguses presidendi ametist eemaldamise protsessi. Pärast nädalatepikkust kulisside taga planeerimist ja ülekuulamisi teatasid demokraadid, et edasised istungid olgu avalikud. Need algavad järgmisest nädalast.

Juba avaldas esindajatekoda ka esimese „esineja“: USA suursaadiku kohusetäitja Ukrainas, Bill Taylor. Samuti on plaanis kaamera ees üle kuulata endine suursaadik Marie Yovanovitch ja välisministeeriumi ametnik George Kent. Suletud uste taga rääkis oma versiooni toimunust kolmele kongressi komisjonile aga vähemalt kakskümmend tunnistajat.

Mis edasi saab?

Laiemas laastus saavad asjalood Trumpi jaoks minna vaid kahel viisil: tõendeid pole piisavalt või leiavad komisjonid, et tõendeid on küllaga. Esimesel juhul jääb ta rahumeeli ametisse edasi, teise variandi puhul on võimalikud järgmised lahendused:

esindajatekoda hääletab presidendi ametist eemaldamise küsimuses, koja enamus ei ole sellega nõus ning president jätkab tööd

esindajatekoda hääletab presidendi ametist eemaldamise küsimuses, hääletus läheb läbi ja käiku läheb kohtuprotsess senatis

senat hääletab kohtumõistmise järel ametist eemaldamise vastu (vajalik on kahe kolmandiku senaatorite toetus) ja president jätkab tööd

vähemalt kaks kolmandikku senaatoritest hääletab kohtumõistmise järel ametist eemaldamise poolt ning president lahkub töölt, presidendi kohusetäitjaks saab kuni järgmiste valimisteni asepresident Mike Pence