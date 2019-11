Õiguskantsler: vanglas napib töötajaid 

Ületundide tõttu on ametnike töö koormav ning see mõjutab ka vangla sisejulgeolekut, märgitakse ülevaates. Õiguskantsler palus vanglal ja justiitsministeeriumil jätkata pingutusi, et need ametikohad oleksid täidetud. Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid lõppenud ülevaateaastal Viru vanglat ja erilist tähelepanu pöörati noorteosakonnale, kus on alla 21aastased kinnipeetavad.