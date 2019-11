Mary Krossi sõnul teda tõesti rünnati, ent politsei uuris teda, mitte juhtunut 

Väidetavalt rünnati Eerik-Niiles Krossi abikaasa mullu novembris Tallinna Stroomi ranna kandis - ta oli käinud koeraga jalutamas ja rääkis parajasti telefoniga, kui teda ründasid kaks Eesti meest. Mehed reageerinud inglisekeelsele jutule ja nõudnud jõuliselt Krossi kodumaale naasmist. Seejärel hakatud kividega loopima.

Eelmisel kuul lahenduse saanud kohtuasi lõppes oportuniteedi korras - leiti, et Mary Kross peab maksma valeütluste andmise eest 3000 eurot, küll aga pääses kriminaalkaristuseta. Seda avaliku huvi puudumise tõttu.

Nüüd on aga Kross asunud ennast kaitsma. Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos väidab ta, et politsei hakkas uurima teda, mitte juhtunut. "Vestlused toimusid läbi erinevate tõlkide, kellest ma ise kedagi tööle ei võtaks, ja n-ö mitu ühe vastu," kirjeldab ta Eesti Päevalehes, kuidas käisid politseis tunnistuste andmine. "Teisisõnu, algusest peale on uuritud minu liikumist, kusjuures seda on tehtud kaudsete tõendite alusel," lisab ta hiljem ning toob välja omapoolsed vastused politsei uurimise käigus leitud ebakõladele.

Teadupoolest leidis politsei, et naise auto polnud pargitud sinna, kuhu ta ütles, ning Kross muutis mitu korda väidetava rünnaku kellaaega. Mobiiltelefoni positsioneering aga näitas, et kõigil kolmel võimalikul kellaajal polnud Kross väidetava rünnaku asukoha lähedal.

Naise sõnul pühineb süüdistus valeütlustest just nendele kahele väitele. Nüüd ütleb ta, et ta võis oma Mercedeze parkida kuhugi mujale: "Täiesti võimalik, et see (auto - toim.) oli pargitud mõne järgmise maja ette." Telefoni kohta ütleb ta aga järgmist: "Mul on kolm telefoni, mida ei kanna kõiki kaasas, mõni neist on aeg-ajalt assistendi käes, mõni kontoris." Küll aga ei ütle Kross, kas ta andis kõik kolm telefoni politseile uurimiseks ning kui ei teinud, siis miks.

Kross põhjendab ka, miks otsustas lõpetada juhtumi oportuniteediga: "Prokuratuuri poolt pakutud moel kohtuasja lõpetamise kokkuleppega nõustusin, kuna kogu asja uurimine on juba seni tekitanud mulle rohkem ebameeldivusi kui juhtum ise," ütleb ta.