Mehhiko narkojõugu jõhkrast rünnakust põgenenud poiss päästis õdede-vendade elud 

Narkojõugud on mormoone varemgi ähvardanud ja kimbutanud, samuti on kogukond palunud kohalikult omavalitsuselt luba luua omaenda korrakaitseüksus. Rünnaku järel haaraski Colonia LeBaroni meespere relvad ja tõttas esialgu ise sündmuskohale, kuid teel sinna otsustasid mehed, et olukord võib üksi tegutsemiseks liiga ohtlik olla ning teavitasid juhtunust ka politseid. BBC kirjutab, et lisaks narkokartellidele pole LeBaronitega rahul ka kohalikud põllumehed, kelle hinnangul kasutavad nood oma pähklipuude kastmiseks liiga palju vett, jättes mehhiklaste põllud kuivale.