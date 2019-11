Juhtkiri | Listeeriahüsteeria soosib tarbijat 

Praegu saavad listeeriakartuse tõttu endale punast kala lubada ka need, kes pole seda kõrge hinna pärast seni osta saanud. Kel on hirm nakkuse ees suur, paneb kala ahju või pannile ning listeeriabakter hukkub igal juhul. Samas võib üsna kindlalt öelda, et tõenäoliselt pole meil müüdavaid kalatooteid kunagi varem kontrollitud sedavõrd põhjalikult kui nüüd. Kõik need asjaolud tähendavad pidu tarbija tänavas.

Kalatöötlejale ja -kaupmehele tähendavad pidevad kontrollid ja lisameetmete rakendamine paratamatuid lisakulusid. Ka on neil majanduslikult ees piir, millest allapoole nad kalatoodete hindu enam lasta ei saa. Päästab vaid tarbijate usalduse taastamine, kuid selles suhtes ongi segadus tänini kõige suurem. Sestap kostavad endiselt küsimused, miks skandaali keskmes olevat kalatehast pole seni kinni pandud. Või levivad mõne poliitiku vahendusel teooriad, et tegu on konkurentide vandenõuga suurtootja vastu, mida viiakse ellu veterinaar- ja toiduameti kätega.