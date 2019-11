PIRITAL LUUSIB LIPUTAJA: mees sõidab autoga ja demonstreerib naistele oma meheau 

„Läksin autoa poodi, parkisin parkla tagumisse ossa, millega jookseb paralleelselt valgustatud, kuid üsna hämar kergliiklustee. Tegin koeraga jalutuskäiku, kui märkasin enda kõrval aeglaselt sõitvat autot, mille roolis oli mind jälgiva pilguga nokamütsiga meesterahvas,“ meenutas naine hoiatavas postituses.

Mees ei jätnud naist rahule ka siis, kui too hakkas koeraga enda auto juurde tagasi jalutama. „Koheselt parklasse astudes keeras mulle ristipõiki ette see sama auto, põleva tulega autosalongis ning selle sama meesterahvaga, ning näha oli, et ta istus palja alakehaga autoroolis ning suguelundid nähtaval. Autoni jõudes, avastasin, et mees jälitab mind endiselt ning sõitis otse minu auto kõrvale,“ kirjeldas naine juhtunut. Ta lisas, et veider autojuht lahkus alles siis kui ta üritas autot pildistada. „Palun olge ettevaatlikud,“ hoiatas naine postituse lõpus ja lisas, et mees oli sõitnud helerohelise Opel Vectraga, mille number on 755 MDU.

Postituse kommentaarides selgub, et see ei ole esimene kord, kui liputaja Pirital inimesi kimbutab. 20. märtsil tehti Facebooki gruppi „Pirita elu“ postitus, kus mainiti samuti rohelist Opelit ja selle poolalasti juhti. „Scheeli mõisa sulastemaja juures palverännu infotahvli asukohta vaatamas käies peatus meie auto (kus olime kolmekesi naised) kõrval Opel nr: 755 MDU. Kui esialgu arvasime, et sportlane liibukates, aga sõitma hakates märkasime, et tegemist ''liputajaga''...,“ kirjutati seal.

Politsei on kahtlasest liputajast teadlik. Ida-Harju politseijaoskonna ennetusspetsialist Teili Piiskoppeli sõnul on nad vestelnud naisega, kes esmaspäeval Pirita Selveri juures ebameeldiva kogemuse sai. „Tegeleme Opelis sõitnud meesterahva tuvastamisega. Panen kõigile südamele, et kui satute säärasesse juhtumisse, siis andke sellest esimesel võimalusel teada politsei hädaabinumbril 112, et saaksime võimalikult kiiresti reageerida ja korrarikkuja tabada. Teolt tabatud inimesega on alati mõjusam tegeleda, kui tagantjärgi püüda tõestada, et selline intsident on aset leidnud,“ kommenteeris ta Õhtulehele.