PUUST JA PUNASEKS: põhjalikult vingugaasist ja vinguandurist! 

Honeywell garanteerib uue vingugaasianduri korrektse töö 7 või 10 aasta vältel alates selle ostmisest või kuni seadme tähtaja lõpuni, mis on märgitud anduri küljel (sõltuvalt sellest kumb ajahetk saabub varem). Samuti annab Honeywelli andur teada, kui miski segab tema tööd. Odavad andurid võivad olla aastaid seinas, andmata sulle märku, et pole tegelikult töökorras. Sellise toote eest on mistahes väikseimgi hind liiga kõrge.

Kui oled soetanud vingugaasianduri, on sinu esimeseks ülesandeks lugeda otsast lõpuni läbi kasutusjuhend ja tutvuda oma uue ohutusseadmega. Paigalda vingugaasiandur järgides kasutusjuhendis toodud õpetussõnu. Pea meeles, et iga tootja teeb oma toote pisut erinevalt, samuti on iga kodu ja selle elanikud erinevad, mistõttu ühte universaalset paigaldussoovitust on raske anda.

Vingugaasiandurile asukohta otsides lähtu sellest, et vingugaas on peaaegu sama erikaaluga kui õhk meie ümber ning kuna me ei näe vingugaasi, pole tegelikult kellelgi aimu, kus täpselt see parasjagu hõljub. See sõltub väga paljudest asjaoludest. Näiteks sellest, kuidas õhk toas liigub, kas sul on ventilaatorid, on aken parasjagu lahti või kasutad hoopis õhksoojuspumpa. Kas toas on soe või külm, kas õhk soojeneb või jahtub. Kõik see liigutab toas õhku ja seal sisalduvat võimalikku vingugaasi.