TEADLIKULT KADUNUD: sajad eestlased lahkuvad kodust, sest soovivad nii lähedasi karistada Kristjan Väli , täna, 16:23

OTSINGUD: Sadakond juhtumit aastas nõuab mastaapsemat otsingut maastikul. Fotol on 2015. aastal kadunuks jäänud Markkus Ansbergi otsingud Võrumaal. Nooruk on siiani kadunud.

„Sassis ja pinnapealsed suhted lähedastega on kasvav probleem, mis on politseile juurde toonud ka tööd teadmata kadunud inimeste otsingutel. Seda nii täiskasvanute, aga väga suures osas ka noorukite puhul, kes on pärit katkistest peredest ja lastekodudest,“ tunnistab politseikapten Ottomar Virk, kes tegeleb kadunud inimeste otsimisega.