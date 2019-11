Toomas Alatalu | Ajakirjanduslik projekt „Kremli minek“ 

Visiit ikkagi susiseb?

Kordumine on seaduspärane, sest 2003–2005. a. korraldas vastselt võimule tulnud Vladimir Putini meeskond oma esimese „meie Suures isamaasõjas saavutatud võidu kampaania“, mis koosnes Stalingradi lahinguga alanud võitude ümmarguste tähtpäevade tähistamisest ja võiduparaadi kordamisest. Viimase puhul olid kohal ka välismaa riigijuhid ja nagu teada, eirasid seda kogunemist meie Arnold Rüütel, Leedu president Adamkus ja Gruusia president Saakašvili, kes jäid sel kurval päeval oma rahva juurde.

Sama kordus 2008–2010. a. ja kuigi Venemaa oli vahepeal rünnanud Gruusiat, olid Punase väljaku tribüünid täis. Seal olid ka meie Toomas Hendrik Ilves ja Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Transnistria „presidendid.“ Peakülalised väitsid, et seda sorti üllatust Moskvalt ei oodatud. 2013–2015. a. kampaania lõppes sääraselt, et Ukraina sündmuste ajendil polnud tribüünidel ühtegi demokraatliku riigi juhti, ent olid Hiina, India, Serbia jt juhid ning marssisid nende väed. Marssis ka surematu polk koos Putini ja Iisraeli peaministri Netanyahuga.

Nüüd siis seisab ees neljanda „meie võidu kampaania“ lõpuleviimine. Ehkki Ukraina kriis seisab paigal, saavutas Prantsusmaa president Macron Venemaa õiguste taastamise Euroopa Nõukogus ja lubas olla mais Moskvas. Kutsutud on juba valikuliselt teisigi, ent üldist kutset, nagu seda tehti 2004. ja 2009. aastal, pole teada antud. Põhjus – suhted suurriikide vahel on selleks liialt halvad, et prestiižiga mängida (kutsume, aga nemad ütlevad demonstratiivselt ära).

Selge on see, et Kremli seisukohalt jagunevad teised riigi(pea)d kategooriatesse – omad ja vähem omad, Washingtoni teenrid jne – ja suhtlemine on ka sellele vastav. Viimastel päevadel teatavaks saanud infokillud – Venemaa saatkond huvitus Tartu lennuvälja võimalusest Putini „mürakas“ lennuk vastu võtta, Venemaa välisministeerium kritiseeris Eesti keelepoliitikat ja keeldu Venemaa laevu vastu võtta jmt kinnitavad seda, et Putini osalemine soome-ugri kongressil on ürituste plaanis. Mõistagi ka Kersti Kaljulaidi eelnev käik Punasele väljakule, sest kuidas sa ei lähe, kui tahad, et teine pärast Tartusse tuleks!

Selle „kui-kui“ puhul tasub mäletada, et president Arnold Rüütel sättis asjad nii, et läks ise Moskvasse, ent jaanuaris 2005 ja patriarh Aleksiuse kutsel ning siis tuli nende juurde president Putin. Üldine suhete seis aga kujunes maiks 2005 selliseks, et USA presidendi Bushi toel mõjus kolme endise liiduvabariigi juhi eemalejäämine paraadi vaatamisest pigem sümboli kui probleemina.

Tasub mäletada sedagi, et juunis 2004 viibis Tallinnas rahvusvahelisel kohtumisel Venemaa peaminister Fradkov, kes jättis ära kohtumise Juhan Partsiga, teatades, et läheb hoopis kalale! Täpselt samamoodi käitus peaminister Tšernomõrdin Läti juhtidega 1998. a. Riias. Selge on see, et peaminister pole president, ent juulini 2020 on veel pikk tee minna ja kui arvestada teisipäevast Putini juhitud nõupidamist Kremlis vene keele poliitikast maailmas, siis on tal nüüd ka lisaargumente Tartusse tulekuks, et seal suure sõnumiga maha saada.