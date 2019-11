ÕL VIDEO | TULEVIKU TÖÖJÕUD: nutikas robot valmistab kohvi ja pakub kommi 

Eesti ABB turundusspetsialisti Piia Bergšteini sõnul on robot programmeeritud nii, et ta valmistaks kohvi. „Tegemist on koostöörobotiga, mis on võimeline töötama inimesega koos. Ta sorteerib inimese eest midagi ära, paneb midagi pakki, sulgeb paki,“ räägib Bergštein. Seega võib kohvikallaja-robotist saada näiteks tehasetööline.