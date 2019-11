Külmas kanna meriinovillast: milline ei aja kihelema? 

Õhk on parim isolatsioonimaterjal, mistõttu koguni 80% villafroteest moodustab õhk! Õhurohkel froteeaasadega kampsunil või pesul on ka piiratud kontakt kehaga, mistõttu on vähem punkte, mille kaudu kehasoojus saaks eemalduda. Kehasoojus kaob aga eelkõige kanga kaudu, mis nahaga kokkupuutes, moodustades sedasi nn külmasilla.

Woolpoweri aluspesu, vaheriided ja mütsid-sokid on valmistatud meriinovillasest kangast, mis pealt on sileda koega ja keha vastas pehme aasalise koega. Kanga kohevad aasad on kombineeritud villa kähara kiuga, moodustades kudumi, millesse mahub väga palju inimese keha toodetud sooja õhku.

Imab niiskust

Kui keha higistab, kasvab surve kangas, mistõttu niiskusemolekulid püüavad väljuda sinna, kus õhk jahedam ja surve väiksem. Kui kangas on hõre ja villakiul õiged omadused, aitavad nad niiskust kehast eemale transportida. Villafrotee Ullfrotte Original aitab sul sooja hoida isegi siis, kui see on märjaks saanud. Ja vastukaaluks: kui väljas on soe, ei lase Woolpoweri meriinovillane riie kehal ülekuumeneda.

Ei torgi, ei kihele

Vastuse küsimusele, miks Woolpoweri kampsun seljas ei kihele, kuid paljud teised seda teevad, annab lammaste päritolu ja toidulaud. Meriinolammaste villakiudude omadused sõltuvad nende kasvutingimustest ja ninaesisest. Nendel loomadel, kes saavad aastaringi õues värsket rohelist muru süüa, on pikk, peenike ja krussis karv. See pöördub nahaga kokkupuutes kergesti tagasi ega jää torkima. Teistel aga, kes osa aastast veedavad sisetingimustes ja toituvad kuivatatud või kunstlikust toidust, kasvab jämedam, lühem ja vähem kähar karv. Sellisest materjalist valmistatud villane riie torgib ja tundub seljas kare. Nahaga kokkupuutes ei pöördu villakiud ära ja tekitavad kihelust.

Woolpower hangib toormaterjali Patagoonias ja Uruguais tegutsevatest meriinolamba farmidest, kus kasvavavad väga heades tingimustes õnnelikud lambad, kelle karv läigib. Nad saavad palju liikuda, aasta läbi õues olla ja värsket kraami süüa.