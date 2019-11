Eesti Kaitseväe peakaplan: „Mida ise teha ei julge, usaldage meeste kätte!“ 

Eesti Kaitseväe peakaplan major Gustav Kutsar Foto: Kristiina Tilk

Kutsari sõnul näitab usaldusväärsust meeste suhtes ka see, et põhiseadus on nad määranud kaitsma riiki, rahvast, territooriumi ning taevast pea kohal.

Kutsari sõnul on välja selgitatud, et naised on tegelikult paremad tippjuhid, kuid see kehtib vaid tingimustes, kus kõik on stabiilne. Kui ettevõttel ei lähe hästi, siis neis olukordades saavad jällegi mehed paremini hakkama ega kaota pead.