30 AASTAT BERLIINI MÜÜRI LANGEMISEST: ootamatult sündmuste keskel 

Sain siiski oma kohale istuda. Kuna meie kupees oli üks iste tühjaks jäänud ja seda märgati, siis tuli selgelt lapseootel tütarlaps sinna istuma. Esialgu oli kupees vaikne, sest Prahast peale tulnud tukkusid. Äkki paari tunni pärast, kusagil nelja paiku kui väljas oli jätkuvalt pilkane pimedus küsis üks vanem mees meie kupees – mis kell on ja millal me Berliini jõuame? Tegi seda aga vene keeles. Ah sa püss! Nüüd tormas saksa tüdruk välja ja hüüdis – siin on venelased, siin on venelased! Selle peale järgnesid koridoris kümmekond minutit noorte hüüded „Russen, Russen …!“

Rong pidi minu teada hommikul kella 7 paiku jõudma Schönefeldi lennujaama. Paar tundi enne seda haarasin oma kohvri sülle ja hakkasin koridoris jalgu libistades aeglaselt nihkuma ukse poole. Kohvri küljes uudistati silti Československé státní aerolinie ja ka saksa keeles saatsin vabandusi ette ja taha. Vaguni koridori läbimine läks korda.

10. novembri varahommikul Schönefeldi jaama jõudmisel nägin, mis toimub tänavatel. 2+2 sõidurada olid tihedalt täis autosid ja üksnes Lääne-Berliini suunas. Valgusfoorid ei töötanud ning teises suunas ega ristuvalt sõita ei saanudki. Aga mitte vähem meeldejääv polnud see, et nägin, kuidas kõik ülejäänud reisikaaslased vaatasid vaguni akendest nõutult välja. Püüdsin neid käeviibetega välja kutsuda, aga järgnesid üksnes õlakehitused. Arvasin, et ka keele pärast ei juletud kupeedest väljuda.

Läksin lennujaamas Aerofloti leti juurde. Seal juba teati meie tulekust ja küsiti – kus teised on? Ütlesin, et nad ei saanud vagunist välja. Selle peale järgnesid vandesõnad ja hüüatus, et nad ei saa ju ka Hauptbahnhof`ist lennuväljale. Pilt, mida tänaval olin näinud, ainult kinnitas seda.