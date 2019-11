Andres Sõber | See, mis sobib soomlastele, ei pea tingimata meile sobima 

Mina ajasin ikka oma rida ja arvasin, et see võiks olla Aivar Kuusmaa. Natuke oli isegi üllatav, et soomlane valiti. Aga nüüd, kui ta valitud on… Ma muide tean ja tunnen Jukkat. Ta on tegelikult hea ja asjalik poiss.

Samal teemal Sport | Korvpall GALERII | Soome visionäär peab Eesti korvpallikoondise uuele tasemele viima Ma lihtsalt ei saa aru, miks niimoodi tehakse, et võetakse mingisugune projekti tegija. Koondise treener peaks olema mees, kes on suuteline võtma veebruaris Eesti parimad kutid ühe mütsi alla. See on number üks!

Pole mõtet rääkida sellest, mis tuleb viie aasta pärast. Ja seepärast olekski pidanud treeneriks saama Eesti mees. Sellepärast torkisin ka ennast esile. Tundsin, et saan kõik mehed igal juhul kokku.

Mida Toijala tegema hakkab? Kuidas hakkab mängijatega suhtlema? Kogu see värk näib mulle väga uskumatu… Kuidas see küll toimima hakkab? Tausta tean. Jukka ise oli kõva mängumees, treenerina ka tubli, Joensuus tuli medalile. Aga, kuidas ta meie poistega müttama hakkab, seda ei oska öelda.

[Henrik] Dettmanni tean ka väga hästi. Ta käis meil 20 aastat tagasi Lappeenranta külas, kui olin seal treener. Mul oli juba 20 aastat tagasi olemas raamat, mis rääkis NBA mängijate füüsilisest konditsioonist. Pärast kohvi juues kirjutas Dettmann koodi üles ja tellis endale ka selle teose.

Ta oli siis noor treener. Aga Dettmanist on saanud Soome korvpalli diktaator. Sealt ei lähe ükski vend üle ega ümber. Kõik, kaasa arvatud Toijala, on proovinud tema peal natuke hambaid teritada – sellepärast ta ongi igale poole Rumeeniasse ja nüüd otsaga Eestisse ära hüpanud. Näeb, et seal hambad peale ei hakka.

Kas Dettmannist ka Toijalale kasu on? Eks ikka. Aga Dettmann on kaval mees. Tean, et ta ostis koha MMil. Seal pandi sajad tuhanded eurod alla. Ta on kõva treener ja organisaator, aga mis sealt üle võtta?