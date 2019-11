Haridusministeerium: loomulikult võib kool kutsuda tunde andma ka Meelis Lao ja Herman Simmi 

Tarmu Kurm, haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja: Haridus- ja teadusministeerium üldjuhul ei sekku haridusasutuste õppetöösse, see on koolijuhi vastutus. Ministeerium usaldab koolijuhte. Koolijuhil on õigus otsustada, kes ja missuguste sõnumitega kooli esinema kutsutakse. Loomulikult võib kool haridusalastel kaalutlustel kutsuda kooli erinevaid esinejaid.