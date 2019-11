Moslemi mässajad tapsid Tai lõunaosas 15 inimest 

Tai lõunaosas on kestnud juba kümneid aastaid ärev olukord. Islamiäärmuslased on hoidnud piirkonda oma raudse rusika all ning tapnud viimase 15 aasta jooksul enam kui 7000 inimest. Teisipäeval toimunud verevalamine oli kriisitsoonis üle pika aja suurim koordineeritud rünnak. Ekspert Don Pathani sõnul on rünnakuid viimastel aastatel vähem, ent löögid on seevastu tugevamad. „See on meeldetuletuseks, et nad on veel siin olemas,“ sõnas Pathan moslemi mässajate kohta.