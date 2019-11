Solman: iga poliitiku paunas, sõltumata tema soost, on olemas riigimehe sau 

“Kui Hitler ja Stalin oleksid naised, kas see oleks muutnud nende kuriteod väiksemaks? Vaevalt. Kas naised oleksid suutelised sellisteks tegudeks? Tahaksin loota, et mitte.”

Solman usub, et kui riigimeeste seas oleks rohkem naisi, oleksid otsused leebemad ning vähem ekstreemsed. Üldises plaanis tema sõnul ühiskond sinna poole teel ongi – sõdasid on vähem ja hoolivust rohkem. Kas just naiste aktiivne osalus poliitikas need ajad on toonud, pole kindel.