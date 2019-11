Dublini kohus mõistis 15aastase seksuaalmõrvari eluks ajaks vangi

Kuna kurjategijad olid kuriteo sooritamise ajal vaid 13aastased, siis nende nimesid ei avalikustatud ning neid kutsutakse poiss A ja poiss B. Kohus mõistis nad mõrvas süüdi tänavu 18. juunil. Teisipäeval selgus karistuse suurus. Poiss A mõisteti mõrva ja raske seksuaalkuriteo eest eluks ajaks vangi. Tal on õigus taotleda vabastamist 12 aasta pärast. Poiss B mõisteti 15 aastaks vangi. Temal on õigus taotleda vabastamist kaheksa aasta pärast.

Ana Kriégel jäi kadunuks mullu 14. mail. Ta lahkus kodust poisi B saatel, et minna kolme kilomeetri kaugusel asuvasse mahajäetud talumajja, kus neid ootas poiss A, kellesse tüdruk oli väidetavalt armunud.

Kohtu arvates tappis tüdruku poiss A ja poiss B vaatas seda rahulikult pealt. Mõlemad poisid on pärit headest peredest ning neil ei olnud varasemalt kokkupuuteid politseiga. Uurimisel selgus, et poiss A oli otsinud veebist laste- ja loomapornot ning tema kahes nutitelefonis oli tuhandeid pornopilte.

Poiss A on eitanud seksuaalkuritegu, kuid võttis omaks tüdruku tapmise. Kohus mõistis ta siiski mõlemas kuriteos süüdi. Poiss B tunnistas, et vaatas tapmist pealt, kuid väidab tänaseni, et temal ei olnud mõrvaga vähimatki pistmist.