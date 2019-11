Peaminister Ratas annab luiskavatele ministritele andeks

Päevakorras on korduvateks teemadeks valetamine, väärtusküsimused ja apteegireform.

Reformierakonna juht Kaja Kallas tõi välja Ratase enda sõnad, et valetamisel ei ole poliitikas kohta. Samas tõi Kallas mitu näidet sellest, kuidas on valetanud ja sellega vahele jäänud EKRE ministrid Mart ja Martin Helme ning Mart Järvik. Kas neid ootab sama saatus, mis Kert Kingot?

„Valetamisel loomulikult poliitikas kohta ei ole. Sellest tulebki lähtuda.

Loomulikult peaministri roll on see, et valitsus töötaks ühtse meeskonnana ja ei oleks valesid, aga peame arvestama, et kui tulla valitsusse täiesti rohelistena, siis on kahtlemata see tunnetus, kui suur on poliitiku sõna kaal, hoopis teine kui näiteks teil, võimul olnud Reformierakonnal. Nad on tunnistanud, et nad on eksinud ja proovivad tulevikus paremini teha. Kui nad tunnistavad süüd ja ei teinud tahtlikult valet, siis tuleb neile uus võimalus anda,“ selgitas peaminister. Rääkides Kert Kingost, märkis Ratas, et endine väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister oli omal algatusel lahkunud.

Eraldi toodi välja maaelminister Mart Järvikut, kelle teod ja väited listeeriaskandaalis on tekitanud rohkelt küsimusi. Reformierakondlane Urmas Kruuse märkis, et minister on teemaga seoses sulaselgelt valetanud ja pöördus küsimusega peaministri poole. „Kas olete selle teemaga tegelenud? Kas nõustute, et Järvik on olnud vassiv?“

Jüri Ratas märkis, et listeeriaskandaali valguses on kõige peamisem see, et toiduainete ohutus nii tööstuses kui kaubanduses oleks tagatud ja müüdav toit oleks kõigile ohutu. „Teiselt poolt ütleb meie rahvatarkus, et valel on lühikesed jalad. Küsisite, kas üks pool on vassinud. Neid intervjuusid on olnud maaeluministriga mitmeid. Täna mulle teada oleva info põhjal ei saa ma öelda, kas minister Järvik on vassinud. Olen nõus, et selles teemas on veel mitmeid küsimusi, mille kohta peab andma minister Järvikule võimaluse selgitusi anda,“ vastas Ratas Kruusele.

Kas ühiskonna sidusus on ohus?