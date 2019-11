Poliitika OTSEVIDEO | Peaminister Ratas annab riigikogule aru koalitsioonileppe täitmise ja ministrite valetamise kohta Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:59 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas Foto: Robin Roots

Riigikogu iganädalases infotunnis on saadikutel võimalus ministritele küsimusi esitada. Kui seni on opositisoon boikoteerinud Jüri Ratast sellega, et ei küsi temalt ühtegi küsimust, siis täna saab peaminister korralikult selgitustööd teha. Päevakorras on korduvateks teemadeks valetamine, väärtusküsimused ja apteegireform.