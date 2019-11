OTSEVIDEO | Peaminister Ratas annab luiskavatele ministritele andeks

Valetavatele ministritele antakse andeks

„Valetamisel loomulikult poliitikas kohta ei ole. Sellest tulebki lähtuda.

Loomulikult peaministri roll on see, et valitsus töötaks ühtse meeskonnana ja ei oleks valesid, aga peame arvestama, et kui tulla valitsusse täiesti rohelistena, siis on kahtlemata see tunnetus, kui suur on poliitiku sõna kaal, hoopis teine kui näiteks teil, võimul olnud Reformierakonnal. Nad on tunnistanud, et nad on eksinud ja proovivad tulevikus paremini teha. Kui nad tunnistavad süüd ja ei teinud tahtlikult valet, siis tuleb neile uus võimalus anda,“ selgitas peaminister. Rääkides Kert Kingost, märkis Ratas, et endine väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister oli omal algatusel lahkunud.

Kas ühiskonna sidusus on ohus?

Küsimuse tõstatas sotside juht Indrek Saar, kes tuletas peaministrile meelde, et too oli lubanud seista sidusa ja kokkuhoidva ühiskonna eest. Küll aga on Saare sõnul selle eesmärgi vastu töötanud EKRE, kelle hambusse on jäänud naistearstid, teadlased, lasteta naised, teise seksuaalse sättuvusega inimesed ja teise nahavärviga inimesed. Saar viitas viimase aja meeleavaldustele, mida konservatiivid on käinud LGBT+ kogunemiste vastu korraldamas. „Mida te peaministrina teete, et ühiskonda sidusamaks teha?“

„Ma ei nõustu sellega, et sidususe mõõdupuu on ainult EKRE. Mida laiemapõhjalisem on koalitsioon, seda paremini suudab ta edastada ühiskonna erinevate gruppide soove. Kompromiss leitakse koalitsiooni sees. Meil on täna koalitsioonis kaks konservatiivset ja üks liberallne erakond ja see on meie valitsuse tugevus,“ kinnitas peaminister.