ALGATATI JUURDLUS: katoliku kirik on hädas rasestunud nunnadega 

34aastane nunn avastas pärast kõhuvalu tõttu tehtud ultraheliuuringut, et on rase. Lapseootus avastati ka Madagaskaris viibinud nunnakloostri ülemal, kelle missioon oli kodukohas eakate eest hoolt kanda. Mõlemad naised lahkusid raseduse avalikuks tulles konventidest.

Katoliku kirikule tekitas juhtunu suurt peavalu. „Me oleme nendest uudistest jahmunud. Tundub, et mõlemad naised käisid oma kodukohas ning nähtavasti astusid seksuaalsesse vahekorda,“ vahendab The Sun Vatikaniga seotud allika väidet. Kirikutegelase sõnul alustati põhjalikku uurimist: „Nad mõlemad rikkusid rangeid vooruslikkuse reegleid, ent nende laste heaolu on siiski esmatähtis.“