Putin soovib Wikipedia „usaldusväärse“ Vene veebientsüklopeediaga asendada 

Vladimir Putin osales Kremlis toimunud kohtumisel, kus arutleti vene keele tuleviku üle. „Kui rääkida Wikipediast... on parem asendada see elektronvormis Suure Vene Entsüklopeediaga. Vähemalt oleks seal usaldusväärne informatsioon, mis on heal ja tänapäevasel viisil esitatud,“ sõnas Putin. Ta viitas entsüklopeedia puhul aastatel 2007-2014 paberkandjal ilmunud suurtele teatmeteostele. Väidetavalt tõstatas küsimuse Venemaa ühe ülikooli rektor, kes kurtis, et Wikipedia abi kasutatakse kohtutes otsuste langetamisel.