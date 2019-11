Eestlased loovutasid kampaania käigus politseile üle 100 tulirelva 

Politsei kätte jõudnud tulirelv. Foto: PPA

Ta lisas, et kampaania lõppemisest hoolimata ootab politsei endiselt inimestelt teateid relvade ja teiste ohtlike esemete leidmisest. Muuhulgas meenutas politseinik sedagi, et näiteks ehituse käigus leitud või pärandina saadud tulirelv, selle osa või laskemoon tuleb politseis registreerida ning relva omanikul peab olema kehtiv relvaluba. „Relvaomanikel on kasulik teada ka seda, et alates selle aasta 26. veebruarist, saab relvaloaga seotud toiminguid teha kodust lahkumata ka politsei iseteeninduse kaudu,“ julgustas Proosa inimesi mugavalt e-teenuseid kasutama.