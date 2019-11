Perling ikkagi pole seaduse järgi peaprokuröri kohusetäitja? 

Tegelikult Raivo Aeg oma kirjalikus käskkirjas kasutaski teistsugust vormelit: ta nimetas Perlingu riigi peaprokuröri asendajaks (mitte kohusetäitjaks), kuid sellelgi on häda, sest prokuratuuriseaduse § 3 lõige 2, millele Aeg oma käskkirjas viitab, räägib asendajast olukorras, kus peaprokurör on olemas, aga ajutiselt ära, näiteks haige või puhkusel.

„Küll kahtlen väga, kas Lavly Perlingu ametiseisundiks on peaprokuröri asendamine – prokuratuuriseaduse § 3 tõlgendaksin sedasi, et asendada on võimalik üksnes ametisolevat peaprokuröri,“ sõnas Lõhmus.