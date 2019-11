Omapära: mida vaesem ja venekeelsem piirkond, seda rohkem kasiinosid 

Eesti 51 kasiinost üle kolmandiku asuvad Tallinna magalarajoonides. Lasnamäel on 8 kasiinot, Mustamäel 7. Ida-Virumaal on aga rohkem kasiinosid, kui üheski teises maakonnas peale Harjumaa. Narvas on neid kolm, Jõhvis kaks ja Kohtla-Järvel üks. Tartumaal ja Pärnumaal kahepeale kokku on vaid üks kasiino rohkem, kui Ida-Virumaal üksi. Väiksemates linnades on kasiino alles vaid Viljandis ja Rakveres.